إعلان

جامعة المنصورة تستقبل 1970 شكوى خلال 2025 وتحقق معدل إنجاز 98%

كتب : رامي محمود

12:15 م 11/01/2026

جامعة المنصورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية – رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيق نتائج متميزة في أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال عام 2025، حيث سجّلت الجامعة معدل إنجاز بلغ 98%، متجاوزة المؤشر المخطط البالغ 95.62%، ما يعكس كفاءة منظومة العمل المؤسسي داخل الجامعة، وحرصها على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التقرير السنوي الصادر عن المنظومة أوضح أن الجامعة حققت مؤشرًا عامًا بلغ 99.48%، مقارنة بالمؤشر المخطط البالغ 99.29%، وهو ما يعد دلالة واضحة على التطور المستمر في آليات الفحص والمتابعة والرد داخل مختلف قطاعات الجامعة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى جامعة المنصورة خلال عام 2025 نحو 1970 شكوى، منها 1373 شكوى فردية و597 شكوى جماعية، في حين بلغ عدد الشكاوى الجارية حاليًا 50 شكوى فقط، ما يؤكد انتظام العمل داخل المنظومة وعدم تراكم الشكاوى، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من فحصها ومعالجتها.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة الكامل بتوجيهات الدولة في دعم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باعتبارها أداة رئيسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل المنظومة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الإدارية بالكليات والمراكز والوحدات المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة الفحص والمعالجة، والوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لكافة الشكاوى، في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة.

وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة العاملين بمنظومة الشكاوى، وتكثيف المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، وتحديث قواعد البيانات باستمرار، بما يسهم في الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الإنجاز، والارتقاء بمعدلات الأداء خلال الفترات المقبلة، تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي للجامعة والتزامها بتقديم نموذج مؤسسي رائد في الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف خاطر جامعة المنصورة محافظة الدقهلية مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
زووم

أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026.. التفاصيل كاملة
مدارس

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران