بسبب الهيروين وفرد خرطوش.. السجن 10 سنوات لعامل في شبرا الخيمة

كتب : مصراوي

05:45 م 10/01/2026

أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم عامل مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري غير مرخص (فرد خرطوش) وذخيرة دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم "ماجد م ص م ع"، 28 سنة، عامل، مقيم بمساكن حجازي – قسم أول شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 1024 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3368 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 18 / 5 / 2025، وبدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أحرز المتهم، بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، بالإضافة إلى إحرازه ذخيرة تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتهما أو إحرازهما.

حبس عامل جنايات شبرا الخيمة مخدر الهيروين

