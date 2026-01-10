إعلان

خصومة ثأرية تُنهي حياة مواطن في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

04:07 م 10/01/2026

طلق ناري - تعبيرية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي مواطن مصرعه متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في تجدد خصومة ثأرية بنجع البرايدة، دائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية مقتل "خ. ح" 40 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

خصومة ثأرية محافظة سوهاج مركز شرطة دار السلام مستشفى دار السلام المركزي النيابة العامة طلقات نارية

