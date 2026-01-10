المنيا - جمال محمد:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل مصانع سكر أبو قرقاص جنوب المحافظة، لمتابعة سير الإنتاج والوقوف على معدلات التشغيل ومدى الالتزام بالمعايير الفنية، ودور المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلية من السكر.

وتابع الوزير عملية توريد محصول القصب القادم من الحقول المختلفة، وصولًا إلى وضعه على الموازين، ثم دخول آلات العصر وتحويله إلى عصير، قبل استكمال خطوات الإنتاج وتحويله إلى سكر.

كما تفقد الوزير عددًا من المشروعات، بما في ذلك صومعة ومطحن المتحدة، وهو مطحن تابع للقطاع الخاص، لمتابعة منظومة طحن القمح وجودة الدقيق المنتج، والالتزام بالمواصفات المعتمدة في إطار الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وزار الوزير أيضًا مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية للوقوف على دوره في دعم التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن يختتم الوزير جولته بتفقد صومعة بني مزار شمال المحافظة، للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح، وجاهزية الصوامع في إطار خطة الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب وتأمين احتياجات المواطنين.