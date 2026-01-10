إعلان

وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر ومطاحن المنطقة الصناعية (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

03:36 م 10/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر ومطاحن المنطقة الصناعية (2)
  • عرض 5 صورة
    وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر ومطاحن المنطقة الصناعية (3)
  • عرض 5 صورة
    وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر ومطاحن المنطقة الصناعية (1)
  • عرض 5 صورة
    وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر ومطاحن المنطقة الصناعية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل مصانع سكر أبو قرقاص جنوب المحافظة، لمتابعة سير الإنتاج والوقوف على معدلات التشغيل ومدى الالتزام بالمعايير الفنية، ودور المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلية من السكر.

وتابع الوزير عملية توريد محصول القصب القادم من الحقول المختلفة، وصولًا إلى وضعه على الموازين، ثم دخول آلات العصر وتحويله إلى عصير، قبل استكمال خطوات الإنتاج وتحويله إلى سكر.

كما تفقد الوزير عددًا من المشروعات، بما في ذلك صومعة ومطحن المتحدة، وهو مطحن تابع للقطاع الخاص، لمتابعة منظومة طحن القمح وجودة الدقيق المنتج، والالتزام بالمواصفات المعتمدة في إطار الرقابة على منظومة الخبز المدعم.

وزار الوزير أيضًا مصنع المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية للوقوف على دوره في دعم التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن يختتم الوزير جولته بتفقد صومعة بني مزار شمال المحافظة، للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح، وجاهزية الصوامع في إطار خطة الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب وتأمين احتياجات المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فاروق وزير التموين عماد كدواني محافظ المنيا جولة تفقدية محصول القصب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب
حوادث وقضايا

بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب
بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
أخبار العقارات

بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان.. التخصيص يبدأ غدًا
أحدث 11 صورة لتركيب كمرات محور عمرو بن العاص أعلى الدائري
أخبار مصر

أحدث 11 صورة لتركيب كمرات محور عمرو بن العاص أعلى الدائري
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس
أخبار مصر

أمطار متفاوتة ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار