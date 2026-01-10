إعلان

في الذكرى الـ66 لافتتاحه.. محافظ أسوان يُهنئ العاملين بالسد العالي (صور)

كتب : إيهاب عمران

01:22 م 10/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    السد العالى -
  • عرض 6 صورة
    العمال الذين شاركوا فى بناء السد العالى
  • عرض 6 صورة
    السد العالى_1
  • عرض 6 صورة
    السد العالى
  • عرض 6 صورة
    وقت انشاء السد العالى

أسوان - إيهاب عمران:

قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، التهنئة لبناة السد العالي والعاملين به، بمناسبة مرور 66 عامًا على افتتاح هذا الصرح العظيم، الذي يُعد أحد أعظم مشاريع التنمية في القرن العشرين، ويُجسد قدرة الشعب المصري على الإنجاز والعمل بإصرار وعزيمة.

وأشار المحافظ إلى أن السد العالي رمز للتنمية المستدامة في مصر، وأحد أهم مشروعات الجيل الثاني للمياه، مؤكداً حرص الدولة، من خلال وزارة الموارد المائية والري، على تطوير السد بشكل دائم لضمان كفاءة تشغيله واستدامة أداءه في خدمة المواطنين.

يُذكر أن العمل في مشروع السد العالي بدأ في 9 يناير 1960، وتم افتتاحه رسمياً في 15 يناير 1971، ليصبح معلمًا تاريخيًا ورمزًا للتقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

