الإسكندرية - محمد عامر:

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدم ورود أية شكاوى لغرفة العمليات تتعلق بامتحانات اليوم، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وتزويد الغرفة المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول.

ووجه أبوزيد، خلال تفقده سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة اليوم السبت، بتوفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق، بالإضافة إلى حظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

وأوضح أن اللجان انتظمت بالكامل وجرى فتح المظاريف وإجراء الامتحانات دون حدوث أي معوقات، مشددًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح حجرة الكنترول، ومظاريف الأسئلة، ومراجعة وضوح ورقة الامتحان، وعدد الملاحظين ومراقبي الأدوار.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 قد انطلقت، اليوم السبت، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والصفين الأول والثاني الثانوي، والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة.