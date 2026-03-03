إعلان

ألمانيا تطالب أمريكا بسرعة إنهاء الهجمات على إيران بسبب التداعيات الاقتصادية

كتب : مصراوي

09:48 م 03/03/2026

فريدريش ميرتس

واشنطن (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في سرعة إنهاء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن هذه الهجمات.

وخلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن اليوم الثلاثاء، قال ميرتس، إن ارتفاع أسعار البنزين يضر بـ "اقتصاداتنا" بطبيعة الحال.

وأضاف ميرتس:"لذلك نأمل جميعًا أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن". وأعرب عن أمله في أن يقوم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي بما هو صائب، بحيث تتمكن حكومة جديدة من استعادة "السلام والحرية".

النظام الإيراني - بنك الأهداف الإيراني– مقتل خامنئي – إيران وأمريكا - هجمات إيران- الحرب على إيران- هجمات على الخليج – الشرق الأوسط

