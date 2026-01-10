إعلان

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:30 ص 10/01/2026

إسعاف - أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي هاني محمد العسكري، 53 عامًا، مصرعه، وأصيب 7 آخرون، بينهم 4 من أسرته، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 101 على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة أبناء هاني العسكري وهم: يوسف هاني إبراهيم العسكري، 18 عامًا، مريم هاني محمد العسكري، 23 عامًا، وأدهم هاني محمد العسكري، 19 عامًا، وجميعهم من سكان النوبارية.

كما أصيب كل من: شعبان رجب جابر نور الدين، 28 عامًا، من سوهاج، عبد الحليم أحمد أمين، 29 عامًا، من بني سويف، محمد عبد الهادي مفتاح، 35 عامًا، من الفيوم، ومروة أحمد محمود المهدي، 45 عامًا، من النوبارية، جميعهم بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

