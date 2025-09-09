جامعة أسوان وقوات الدفاع الشعبي تطلقان حملة للتبرع بالدم (صور)

أسوان - إيهاب عمران:



أطلقت جامعة أسوان، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفياتها الجامعية، بمشاركة واسعة من طلاب الكليات المختلفة بهدف دعم الحالات الحرجة.



ومن جانبه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن التبرع بالدم سلوك حضاري ورسالة تضامن، مشيدًا بإقبال الطلاب الذي يجسد أروع صور الانتماء والمسؤولية المجتمعية.



شارك في الحملة نحو 30 طالبًا وطالبة، خضعوا لفحوصات طبية للتأكد من توافر الشروط الصحية اللازمة للتبرع، في إطار ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.







