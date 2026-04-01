حزن في الفيوم بعد وفاة طفلة بظروف غامضة داخل منزلها

كتب : مصراوي

04:21 م 01/04/2026

وفاة طفلة

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "أبو جندير" التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، عقب العثور على طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا متوفاة داخل منزل أسرتها في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة القيادات الأمنية، لمعاينة الواقعة والوقوف على ملابساتها.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

جرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي بواسطة سيارة إسعاف، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

التحريات الأولية تكشف تفاصيل

أفادت التحريات الأولية بأن الطفلة كانت تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، مع ميل واضح للعزلة والانطواء، وهو ما ترجح معه الجهات المعنية وجود دوافع نفسية وراء الحادث، مع استمرار الفحص للتأكد من كافة التفاصيل.

الفيوم إطسا وفاة طفلة تحقيقات

