السيطرة على حريق بمحل في سوهاج (صور)

08:35 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
سوهاج- عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في محل للأدوات الكهربائية بشارع الترعة المردومة بمركز أخميم، ما أسفر عن احتراق محتويات المحل بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

كان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم بنشوب الحريق، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

