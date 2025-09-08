المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 5585 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبو عقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المدعو "إيهاب. س. ف"، 32 عامًا، عامل ومقيم بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط، والسابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الشابو.

وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، قاد الرائد عدنان أبو عقرب قوة من أفراد الإدارة السريين، حيث تم استهداف المتهم أثناء جلوسه بجانب الطريق، وبحوزته كيس بلاستيكي. وبفحص الكيس، تم العثور على 8 أكياس بلاستيكية و40 أمبولًا مختلفة الأحجام والأوزان تحتوي على مادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مقص)، ومبلغ مالي قدره 170 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لاستخدامه في التواصل مع عملائه.