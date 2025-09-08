دافعت عن ابنها.. سيدة تتهم شقيق زوجها بتشويه وجهها في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

اتهمت سيدة تُدعى "منى السيد خالد"، 27 عامًا، شقيق زوجها بالاعتداء عليها بمطواة وإصابتها بجروح خطيرة في وجهها، وذلك بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب دفاعها عن طفلها البالغ من العمر 9 سنوات ورفضها إجباره على رعي أغنام عمه.

حررت السيدة محضرًا بالواقعة حمل رقم 34699 جنح مركز شرطة الزقازيق، ذكرت فيه أن المشكو في حقه اعتدى عليها بالضرب ثم استل مطواة وأحدث إصابتها التي تطلبت أكثر من 80 غرزة جراحية.

أضافت المجني عليها أن الحادث وقع عندما حاولت حماية طفلها من الضرب على يد عمه بعدما رفض الطفل الذهاب معه لرعي الأغنام، كما اتهمت زوجها بالتقاعس عن حمايتها والتخلي عنها بعد الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.