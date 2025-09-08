مصرع عامل سقط في بئر صرف صحي بإسنا

الأقصر - محمد محروس:

لقي عامل مصرعه، اليوم، متأثرًا بإصابته بعد سقوطه داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك أثناء قيامه بأعمال تشطيب إحدى غرف المشروع.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت إخطارًا من الأهالي بالواقعة، حيث انتقلت الجهات المختصة على الفور إلى الموقع وانتشلت جثمان العامل، والذي تبين أنه ينحدر من محافظة سوهاج ويعمل لدى أحد مقاولي المشروع.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.