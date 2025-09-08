المنوفية - أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بالمحافظة، باستثمارات إجمالية بلغت 128 مليون جنيه، رافقه خلالها محمد موسى، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مجمع مدارس البتانون الجديد المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذي يضم مدرستين للتعليم الأساسي والتجريبي للغات، باستثمارات تتجاوز 60 مليون جنيه، تمهيدًا لدخولهما الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم.

تابع المحافظ الموقف التنفيذي لكل من مدرسة مصر المتكاملة للغات بحي غرب باستثمارات 40 مليون جنيه، ومدرسة شبين الكوم الحديثة للغات بحي شرق باستثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية لتخفيف الكثافات الطلابية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية وتذليل العقبات أمام المشروعات، مؤكّدًا أن المدارس الجديدة ستسهم في خفض الكثافات الطلابية، النزول بسن القبول بالمدارس التجريبية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية. وأعرب الأهالي عن شكرهم للمحافظ على جهوده في دعم التعليم ومشروعات البنية التحتية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لممشى شبين الكوم الجديد بمنطقة القاصد، مشيرًا إلى مضاعفة الجهود لافتتاحه الأسبوع المقبل أمام المواطنين، بما يحقق نقلة حضارية ويسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتحسين جودة الحياة.

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد جاهزية عدد من المدارس للعام الدراسي القادم، بالإضافة إلى متابعة تطوير كوبري الباجور العلوي، ومحطة معالجة بهناي، وأعمال الرصف والتطوير الحضاري بعدد من مراكز ومدن المحافظة.