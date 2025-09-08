الشرقية ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود مديرية الطب البيطري منذ مطلع العام الجاري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مؤكدًا أهمية الاهتمام بتطوير هذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان يلبي احتياجات السوق المحلي.

وأكد المحافظ أن المديرية تبذل جهودًا كبيرة من خلال تكثيف الندوات الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب التصدي للأمراض المعدية وتوفير كافة أوجه الرعاية البيطرية اللازمة للماشية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، تقريرًا مفصلًا عن أبرز إنجازات المديرية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، حيث تضمنت اختبار مرض البروسيلا لعدد 20,547 رأس ماشية، تحصين 4,552 رأس ماشية بلقاح (ريف1) و4,101 بلقاح العترة 19 واختبار مرض الدرن لعدد 17,624 رأس ماشية.

عقد 2,567 ندوة إرشادية في مجالات الوقاية والرعاية والأمراض المشتركة والتأمين على الماشية وتنفيذ أعمال الابيدميولوجي بـ 821 قرية، و7,255 منزلًا، و62 زيارة للأسواق.

الانتهاء من الترصد الوبائي النشط لمرض إنفلونزا الطيور بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وترقيم وتسجيل 40,657 رأس ماشية.

الرد على 608 شكاوى عبر مكتب خدمة المواطنين وذبح 29,306 رأس ماشية و10,717,251 طائر دواجن وتوريد لحوم ودواجن للجهات الحكومية بكمية بلغت أكثر من 170 ألف كجم من اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة.

تحصين إجمالي 417,009 رأس ماشية ضد الأمراض وتنفيذ 24 حملة تفتيش على معارض الأدوية البيطرية وضبط 381 صنفًا مخالفًا وسحب 13 عينة من مصانع المخلفات لفحصها.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد المحلي.