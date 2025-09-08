محافظ المنيا: 250 ألف مواطن استفادوا من خدمات "100 يوم صحة"

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 250 ألف و706 مواطن، موضحًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص أكثر من 82 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ نحو 82 ألف استبيان للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 41 ألف مواطن للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و17 ألفًا من المقبلين على الزواج.

كما جرى فحص قرابة 19 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 5 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 1,688 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1,623 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.