5 مصابين بينهم رضيع وطفلة في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم رضيع عمره شهر وطفلة تبلغ 7 سنوات، بإصابات متفرقة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق أبوصوير – القاهرة بنطاق مركز أبو خليفة.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهم: الطفلة مليكة حازم خالد (7 سنوات)، والرضيع يوسف محمد سعيد (شهر واحد)، بالإضافة إلى نورهان فؤاد إبراهيم (33 عامًا) التي اشتبه في إصابتها بكسر في الفقرات العنقية، وشقيقتيها دنيا فؤاد إبراهيم (26 عامًا)، وريهام فؤاد إبراهيم (21 عامًا).

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، فيما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها برفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.