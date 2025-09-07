إعلان

مساجد السويس تصلى لزوال الخسوف (صور)

11:41 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    صلاة الخسوف في مسجد حمزة بالسويس
    صلاة الخسوف في مساجد السويس
    سجود المصلين في صلاة الخسوف
    الشيخ ماجد راضي مدير أوقاف السويس
السويس_ حسام الدين أحمد:

أقامت المساجد الجامعة في السويس صلاة الخسوف، مساء اليوم الأحد عقب صلاة العشاء وامتدت الصلاة ما بين ساعة إلى ساعتين في بعض المساجد.

وأوضحت مديرية الأوقاف في السويس إن صلاة الخسوف بالمساجد الجامعة الموزعة هو إحياءً السنة النبوية في التعامل مع الظواهر الكونية.

وقال ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس، إن 38 مسجدا بأحياء السويس، شهدت إقامة صلاة الخسوف في التوقيت المحدد بعد صلاة العشاء تأكيدًا لدور المساجد في نشر الهدي النبوي وربط الناس بسنة رسول الله.

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة عن النبي وأداها بنفسه، وهي ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان بالفاتحة وما تيسّر من القرآن، وركوعان وسجدتان، ويُسن إطالة القراءة والركوع والسجود، ويستحب أن القراءة تكون جهرًا على نحو ما ورد في السنة النبوية.

وأوضح راضي أن وزارة الأوقاف حريصة على إحياء الشعائر الدينية، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة استحضار المعاني الإيمانية عند وقوع الظواهر الكونية، بما يعكس رسالة الإسلام في الجمع بين العبادة والتفكر في آيات الله الكونية.

