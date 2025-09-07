ننشر أسماء المصابين الـ9 في حادث الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ينشر "مصراوي" أسماء المصابين الـ9 في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة الاستثمار، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والمصابون هم: سلامة صابر عبدالله (45 عامًا)، محمد صابر عاطف (35 عامًا)، أحمد عبد الحفيظ (17 عامًا)، عدلي سلامة صابر (7 سنوات)، صاير أشرف عبد المعبود (34 عامًا)، أحمد أشرف عبد الحفيظ (45 عامًا)، سعيد أحمد محمد (40 عامًا)، مؤمن رجب عبد الحميد (45 عامًا)، ومحمود صابر أبو زيد (28 عامًا).

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، بينما باشرت الشرطة تحقيقاتها وحررت المحضر اللازم بالواقعة.