لمنتصف الليل..صلاة الخسوف في 643 مسجد بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدى أهالي كفر الشيخ، اليوم الأحد، صلاة الخسوف في جميع مساجد مدن ومراكز المحافظة التي خصصتها مديرية الأوقاف في كفر الشيخ لإقامة الصلاة فيها طبقًا للتعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

تأتي صلاة الخسوف في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء السنة النبوية في التعامل مع الظواهر الكونية.

وأم المصلين في صلاة الخسوف بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، خطيب المسجد، وذلك بحضور الشيخ عادل زويل، مدير إدارة أوقاف دسوق، وعدد من الأهالي.

وأكد الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه جرى تخصيص 643 مسجدًا على مستوى الإدارات الفرعية التابعة للمديرية بمدن ومراكز المحافظة لإقامة صلاة الخسوف فيها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، إن صلاة الخسوف ممتدة إلى منتصف الليل طبقًا لتعليمات الوزارة بشأن ذلك.

وأضاف أن هناك غرفة عمليات رئيسية ومقرها المديرية تحت رئاسته وتضم الدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بالمديرية، ومدير شئون الإدارات، ورؤساء الاقسام، وجميع مديرو الإدارات الفرعية وعددها 16 إدارة فرعية.