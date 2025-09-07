بالفيديو والصور.. أهالي المنوفية يستقبلون خسوف القمر بالصلاة

المنوفية - أحمد الباهي:

رصد أهالي محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، حيث تابعوا باهتمام تحول لونه تدريجيًا إلى النحاسي المائل للأحمر، فيما شهدت المساجد إقبالًا لأداء صلاة الخسوف إحياءً للسنة النبوية.

بدأت الظاهرة الفلكية في سماء المحافظة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً تقريبًا، حيث دخل القمر ببطء في ظل الأرض حتى اختفى ضوؤه تدريجيًا.

يحدث الخسوف عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، وقد أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند حدوثه بالصلاة والدعاء والاستغفار، باعتبارها آية من آيات الله للتذكير والاتعاظ، وليست مرتبطة بموت أحد أو حياته كما كانت تعتقد بعض الخرافات قديمًا.