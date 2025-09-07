إنجاز جديد لتعليم دمياط.. 24 مدرسة تحصل على الاعتماد التربوي

كتب - مختار صالح:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، اعتماد 24 مدرسة بالجودة والاعتماد التربوي ضمن خطة العام الدراسي 2024/2025، في إنجاز جديد يعكس التزام المحافظة بأعلى معايير التعليم.

وأكد ياسر عمارة، وكيل الوزارة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود إدارة الجودة بقيادة الدكتورة ولاء مصطفى جعفر ومنسقي الجودة بالإدارات والمدارس، مشيرًا إلى أن المدارس المعتمدة تشمل نخبة من المؤسسات التعليمية المتميزة في دمياط وكفر سعد وميت أبو غالب وفارسكور.

وأوضح وكيل الوزارة أن الاعتماد يساهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب ويعزز ثقة أولياء الأمور والمجتمع المحلي، ويأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التعليم بالمحافظة.