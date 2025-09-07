إعلان

إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى في الإسكندرية

07:44 م الأحد 07 سبتمبر 2025

مسجد أبي العباس المرسي

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عن إقامة صلاة الخسوف اليوم الأحد عقب صلاة العشاء مباشرة، وذلك بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور نجاح راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الوزارة والمديرية توليان هذه الشعائر عناية خاصة، حيث تُقام الصلاة بالمساجد الجامعة، مع توفير الأئمة المتميزين لتنظيمها وإقامتها.

وأضاف أن إقامة صلاة الخسوف تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء السنن النبوية وربط الناس بربهم في مختلف المناسبات الكونية.

وتشهد مصر ومعظم الدول العربية، مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

