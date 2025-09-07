"كيس قمامة أنهى حياته".. كواليس مقتل شاب على يد مقاول بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

خلاف بسيط حول كيس قمامة تحوّل فجأة إلى مأساة هزت حي الرمل بالإسكندرية، وأذهلت أهالي المنطقة بصدمتها العميقة. مازن صبحي، الشاب الطموح والطالب بكلية التربية الرياضية، خرج في ذلك اليوم معتقدًا أنه سيمضي وقتًا عاديًا، لكنه لم يكن يعلم أن خلافًا تافهًا سيقوده إلى مواجهة قاتلة.

في لحظات قليلة، أصبح مازن هدفًا لمقاول مسلح بالأسلحة البيضاء والنارية، فانهال عليه بعدة طعنات نافذة في الرأس والبطن، بينما أصيب شقيقه أثناء محاولته الدفاع عنه. تحولت الشوارع والمكان الذي كان من المفترض أن يكون آمنًا إلى مشهد من الرعب والدماء، وسط صدمة الأهالي الذين شهدوا الواقعة مباشرة.

- تفاصيل الجريمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا للمتهم "روبي.ا"، 40 عامًا، مقاول، بعد إدانته بالقتل العمد لمازن صبحي والشروع في قتل شقيقه، وذلك في القضية رقم 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي قسم شرطة الرمل أول بلاغًا بمقتل المجني عليه وإصابة شقيقه، إثر مشادة كلامية تطورت مع المتهم حول كيس قمامة.

كشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتربص بمازن داخل صالون حلاقة، وباغته بعدة طعنات نافذة في الرأس والبطن أودت بحياته على الفور، فيما أصاب شقيقه أثناء محاولته الدفاع عنه، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض على المتهم.

- حكم المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، ليكون إدانة صارمة تهدف إلى حماية الأرواح وردع الجرائم العمدية، مؤكدًا أن خلافات بسيطة لا يجب أن تتحول إلى مأساة دامية.

الجريمة أثارت صدمة كبيرة في حي الرمل، وعبرت عن هشاشة التفاهم بين الأفراد وأهمية ضبط النفس، خصوصًا أن الحادثة كانت بسبب خلاف تافه يمكن حله بالطرق السلمية.