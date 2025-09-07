الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته خنقًا داخل شقتهما بمنطقة المنتزه ثالث.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 24847 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم "س.ع.ح" استدرج زوجته المجني عليها "ر.ط.م" إلى غرفة النوم بعدما جهزت له الطعام، ثم باغتها ولف "إيشارب" حول عنقها وأحكم ربطه حتى فارقت الحياة.

أظهرت التحقيقات أن المتهم كان دائم التعدي على زوجته بسبب شكه في سلوكها دون دليل، وأنه قام بتقييدها بحبل قبل الجريمة بستة أيام، لولا تدخل الجيران للصلح بينهما.