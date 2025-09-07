إحالة صاحب محل أعلاف و3 آخرين إلى المفتي بتهمة القتل العمد بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة صاحب محل أعلاف و3 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في واقعة اتهامهم بقتل شخص بعد التربص به ومطاردته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصي وقطع حجرية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وكشفت أوراق القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "وليد ح. س" (هارب - صاحب محل أعلاف)، و"مجدي ح. س" (محبوس - عامل)، و"حسيني م. ح" (محبوس - سائق)، و"علي أ. ص" (هارب - بدون عمل)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز الخانكة، ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المجني عليه حمدي علي صويلح حسين.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه إثر خلافات بينهم، وأعدوا لذلك أدوات الاعتداء "عصي وقطع حجرية"، حيث تربص له اثنان منهم بسيارة فيما كمن الآخران بمكان مروره، وبمجرد أن ظفروا به انهالوا عليه ضربًا بالأدوات حتى فارق الحياة، وفق ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا سلاحًا ناريًا غير مرخص "مسدس فردي الإطلاق"، إضافة إلى أدوات الاعتداء من عصي وأحجار، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.