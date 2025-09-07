جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوى "عام، فنى" للعام الدراسى 2025- 2026.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى النزول بالمجموع خلال المرحلة الثالثة للتنسيق لصالح الطلاب، وتلبية لرغبة عدد من أولياء الأمور، وحتى لا يحرم أي طالب من استكمال مسيرته التعليمية التى يرغب بها .

ووجه عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على دعمه الكامل للعملية التعليمية، وحرصه على تلبية رغبة أولياء الأمور.

وأكد أنه يجري تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية داخل الإدارة التعليمية التابع لها فقط.

وأوضح أن تنسيق المرحلة الثالثة جاء للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي "عام - فني"، وبلغ مجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام 215 درجة، وجميع الإدارات التعليمية عدا أبو زنيمة ودهب وشرم الشيخ بمجموع 220 درجة، وأبوزنيمة بمجموع 120 درجة بشرم الشيخ ودهب.

والصف الأول الثانوي الصناعي 160 درجة بطور سيناء، و17 درجة برأس سدر، و150 درجة بدهب، و140 درجة بأبو زنيمة وأبورديس.

والصف الأول الثانوي التجارى 179 درجة بابو رديس، و150 درجة بطور سيناء، و145 درجة برأس سدر، و142 درجة بشرم الشيخ، و140 درجة بسانت كاترين ونويبع.

والصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة بطور سيناء، و140 درجة بدهب، والصف الأول الثانوي الزراعي 170 درجة بنويبع، و140 درجة بجميع الإدارات التعليمية فيما عدا إدارة نويبع.