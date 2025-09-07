دعم النادي الإسماعيلي بـ 5 ملايين جنيه لصرف مستحقات العاملين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اعتزازه الكبير بالنادي الإسماعيلي العريق، باعتباره أحد أهم القامات الرياضية والتاريخية في مصر وإفريقيا، ورمزًا للفخر والانتماء الوطني لأبناء المحافظة، ومصدرًا دائمًا لسعادة جماهيره المخلصة التي ظلت على مدار تاريخه اللاعب رقم واحد والداعم الأول للنادي في كل الظروف.

وشدد محافظ الإسماعيلية على دعمه الكامل للنادي، وتطلعه لعودته إلى مكانته المرموقة التي يستحقها، موضحًا في الوقت ذاته أن القوانين واللوائح المحلية والدولية لا تسمح بأي تدخل حكومي مباشر أو غير مباشر في شؤون الأندية الرياضية.

وفي إطار حرص المحافظة على استقرار النادي في هذه المرحلة المهمة، أعلن اللواء أكرم محمد جلال، اليوم الأحد، عن تقديم دعم مالي قدره 5 ملايين جنيه لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري (الموظفين والعمال) لمدة ثلاثة أشهر هي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي، بحضور حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة، ومحمود اليسقي المدير التنفيذي للنادي.

كما أعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في وعي الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي وقدرتها على اتخاذ القرارات السليمة التي تضمن تصحيح المسار، مؤكداً أنها صاحبة الحق الأصيل في تقرير مستقبل "قلعة الدراويش".

واختتم محافظ الإسماعيلية بيانه بالتأكيد على أن انتماءه للمحافظة لا يقتصر على كونه منصبًا رسميًا، بل هو ارتباط وجداني صادق، فقد خدم بها نحو 25 عامًا جعلته جزءًا أصيلًا من نسيجها، مشددًا على أن دعم النادي الإسماعيلي هو دعم لأبناء الإسماعيلية كافة.