بالأسماء.. جثة و6 مصابين في انقلاب سرفيس على الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة سرفيس على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو بالحادث، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن وفاة منصور عبد الكريم جمعة 65 عاما، مقيم بالعريش، وإصابة دينا منصور عبد الكريم 42 عاما، ندى محمد عيد 9 أعوام، يوسف عبد المجيد محمد 50 عاما، راندا يوسف منصور 26 عاما، سجود يوسف منصور 13 عاما، وأحمد محمد عيد 20 عاما، وجميعهم مقيمون بالعريش.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.