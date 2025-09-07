إعلان

بالأسماء.. جثة و6 مصابين في انقلاب سرفيس على الطريق الساحلي بالبحيرة

11:45 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

انقلاب سرفيس- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد إثر انقلاب سيارة سرفيس على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو بالحادث، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسفر الحادث عن وفاة منصور عبد الكريم جمعة 65 عاما، مقيم بالعريش، وإصابة دينا منصور عبد الكريم 42 عاما، ندى محمد عيد 9 أعوام، يوسف عبد المجيد محمد 50 عاما، راندا يوسف منصور 26 عاما، سجود يوسف منصور 13 عاما، وأحمد محمد عيد 20 عاما، وجميعهم مقيمون بالعريش.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سرفيس جثة 6 مصابين الطريق الساحلي البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إعمار تكشف تفاصيل مشروع البحر الأحمر: 900 مليار جنيه اسثمارات متوقعة
15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم