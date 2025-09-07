وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انهيار عقار الزقازيق- صور



الشرقية- ياسمين عزت:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين، إثر انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب بجوار استوديو "ديانا للتصوير الفوتوغرافي" بالزقازيق في الشرقية.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق، يُفيد بتلقي بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بشارع المكاتب بالقرب من "استوديو ديانا".

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية، انهيار سور أو بلكونة المنزل على مخزن أسفل العقار ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنتزه، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

هرعت كل الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، فيما انتقل المحافظ المهندس حازم الأشموني إلى موقع البلاغ واللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية وكافة الجهات المعنية من المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.