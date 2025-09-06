إعلان

مصرع عاملين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على صحراوي المنيا

08:01 م السبت 06 سبتمبر 2025

مصرع عاملين وإصابة 3 آخرين

المنيا-جمال محمد:

لقى عاملان مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون، مساء اليوم السبت، إثر تصادم سيارتين نصف نقل محملتين بالحجارة بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين محملتين بالحجارة بالقرب من مدخل سمالوط، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع: "عمر.ا" 33 سنة، "يوسف.ط" 30 سنة، كما أصيب "مصطفي.م"، و"محمود.ط" و"مصطفى.ب" بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.

