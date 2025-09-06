إعلان

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة نقل أسطوانات البوتاجاز بأسيوط

06:31 م السبت 06 سبتمبر 2025
أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لحادث تصادم وقع عصر اليوم السبت، على الطريق الزراعي بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، حيث اصطدمت سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز بأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة شخصين.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة النقل المحملة بأسطوانات الغاز وسيارة ملاكي، ما أدى إلى انقلاب سيارة النقل على جانب الطريق، وحالت العناية الإلهية دون وقوع انفجار في الأسطوانات، مما جنب المنطقة كارثة محققة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بين سيارة النقل رقم "1863 ن ي و" والسيارة الملاكي رقم "7243 ي ب س"، وأسفر عن إصابة شخصين.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أسيوط، يرافقها فريق من الإسعاف، إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية، إصابة كل من رمضان ت.ي (30 عامًا) ومنتصر بالله م.ع (30 عامًا)، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم الطريق الزراعي قرية جحدم مركز منفلوط مدير أمن أسيوط مستشفى أسيوط الجامعي
