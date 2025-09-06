طالبات المنصورة يحققن المركز الأول في مسابقة فنية لهيئة الطاقة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، فوز طالبتين بكلية الفنون الجميلة بالمركز الأول في المسابقة الفنية التي نظمتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، تحت عنوان "إبداع مستدام".



وأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، في إطار دعم الجامعة للإبداع الطلابي وتشجيع مواهب طلابها في مختلف المجالات.

وقال بيان جامعة المنصورة: "إن الطالبتين نور عبده خلف (المستوى الثالث، قسم الديكور – شعبة عمارة داخلية) وفرح عصمت لبيب (المستوى الثالث، قسم التصوير – شعبة تصوير زيتي) شاركتا ضمن فريق طلابي في تنفيذ جدارية فنية متسلسلة مكوّنة من ثلاث لوحات، جسّدت من خلالها موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة مع التركيز على طاقة الرياح".

وعكست الأعمال المراحل المختلفة لتطور طرق توليد الطاقة من الرياح في مصر، وتم تنفيذ الجدارية على جدار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمساحة 15×2 متر.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن اعتزازه بفوز الطالبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسّد اهتمام الجامعة برعاية الإبداع الطلابي وتشجيع المواهب الشابة على تحويل أفكارها إلى أعمال فنية متميزة.



وأشار "خاطر" إلى أن مشاركة الجامعة في المسابقة تمثل نموذجًا لارتباط الفن بقضايا المجتمع، خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز رسالة الجامعة في خدمة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وهنّأ الدكتور محمد عبد العظيم الطالبات الفائزات، مشيدًا بجهودهن الإبداعية التي عكست موهبة وقدرة على توظيف الفن للتعبير عن قضايا استراتيجية تهم المجتمع، مؤكدًا أن كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تحرص على تنمية الحس الفني والابتكاري لدى طلابها، وتدعم مشاركاتهم في المحافل والمسابقات الوطنية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على تمثيل الجامعة ومصر بأرقى صورة.

ونالت الطالبتان إشادة لجنة التحكيم بعد فوزهما بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، ليتم استضافة الفرق الفائزة في معهد إعداد القادة بالقاهرة، وتنفيذ الجدارية على جدار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الفترة من 26 يوليو حتى 15 أغسطس 2025.