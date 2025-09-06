من كورونا للتكريم الرئاسي.. قصة طبيب فقد بصره بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يُعد الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب الباطنة بمحافظة كفر الشيخ، أحد أبرز النماذج الإنسانية في تاريخ مواجهة جائحة كورونا، بعدما فقد بصره أثناء تأدية واجبه الإنساني في مستشفى عزل بلطيم، ليصبح اسمه شاهدًا على تضحيات الجيش الأبيض وقتذاك.

- بداية القصة

بدأت القصة في 13 مايو عام 2020 مع تفشي فيروس كورونا، حين عمل الطبيب الشاب في مواجهة الوباء وسط ظروف قاسية وضغوط نفسية وصحية كبيرة.

وأثناء عمله في مستشفى عزل بلطيم، تعرض لإرهاق شديد ومضاعفات صحية مفاجئة انتهت بفقدانه نعمة البصر بشكل كامل، في واحدة من أقصى اللحظات التي مرت بها أسرته وأبناء محافظته.

- تدخل الدولة

تدخلت الدولة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعلاج الطبيب فاقد البصر، فأمر بنقله إلى المركز الطبي العالمي بطريق مصر - الإسماعيلية ليبدأ مرحلة العلاج.

وبعد فترة علاج بالمركز الطبي العالمي استغرقت 25 يومًا، عاد إلى مسقط رأسه في قرية بقلولة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، ملتزمًا باستكمال علاجه في منزله، فيما استقبلته أسرته بالأعناق والدموع عقب فترة العلاج في القاهرة.

- شائعة غريبة

انتشرت شائعات حول الطبيب فاقد البصر خلال تلقيه العلاج بالمركز الطبي العالمي تفيد باسترداده بصره، ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي نقلاً عن مواقع إخبارية، وأدى إلى حدوث إثارة وبلبلة بين أفراد الأسرة.

وسرعان ما نفى ابن خالته، الدكتور أمجد المعداوي، ما يُتداول حول ذلك الشأن، مضيفًا أن قنيبر يخضع للعلاج بالمركز الطبي العالمي بعدما أجمع الأطباء المعالجون على أن عودة بصره مستحيلة بنسبة تصل إلى 90%.

- مشاهد مؤثرة

عقب عودة الطبيب فاقد البصر محمود سامي قنيبر إلى مسقط رأسه، احتضن نجله (يحي) وهو عمره شهرين، بعد فترة زواج دامت 11 عامًا، وعندما وطأت قدمه مسكنه طلب حمله وظل محتضنًا طفله وقتًا طويلًا، ملامسًا رأسه وأنحاء جسده بأصابعه.

كانت الفرحة وقتها تغمر الطبيب قنيبر، وبعد فترة احتضان نجله مدة تجاوزت الساعة، قال قنيبر خلال رده على أحد أفراد الأسرة: "الآن أرى نجلي ببصيرتي بعض فقدت بصري".

- تكريم الرئيس السيسي

وفي لفتة تقدير بالغة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكريمه أثناء احتفال الدولة بيوم الشهيد، مؤكدًا أن تضحياته ستظل محل تقدير واعتزاز الدولة المصرية.

وظل التكريم الرئاسي بمثابة نقطة ضوء أعادت للطبيب فاقد البصر الثقة والاعتزاز بما قدمه في معركة الدفاع عن أرواح المصريين، معلقًا: "دخلت في حالة من النشوة ورجعت تاني للحياة".

- حالة نفسية صعبة

عاش الدكتور محمود سامي قنيبر فترة عصيبة من حياته، إذ وجد نفسه بعيدًا عن مهنته التي وهبها شبابه، ما تسبب في حالة نفسية صعبة بسبب غيابه عن العمل وعدم ممارسة دوره كطبيب بين مرضاه وزملائه.

ورغم ذلك، ظل صامدًا ومؤمنًا برسالته، منتظرًا فرصة جديدة تتيح له الاستمرار في خدمة وطنه، فيما ناشد جهات وقيادات صحية بشأن ممارسته العمل، لكن دون جدوى، إلى أن أُتيحت له الفرصة مرة أخرى.

- مكالمة الرئيس الأخيرة

تحولت مسيرة الطبيب إلى محطة جديدة بعدما أعلن عن توليه مهام مدير إدارة صندوق المخاطر الطبية بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، ليبدأ صفحة مختلفة في حياته المهنية، ويواصل خدمة المنظومة الصحية من موقع إداري مؤثر.

وجاءت اللحظة الأبرز حين تلقى قنيبر مكالمة هاتفية من الرئيس السيسي لتهنئته بالمنصب الجديد، في رسالة إنسانية حملت الكثير من التقدير والدعم المعنوي، مؤكدة أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا التضحيات في سبيل الوطن.

- فرحة المكالمة

أعرب الدكتور محمود سامي قنيبر عن فرحته الشديدة بعد تلقيه مكالمة الرئيس السيسي منذ ساعات، مهنئًا الرئيس على توليه المهمة الجديدة في مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

وقال قنيبر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قال لي نصًا خلال المكالمة الهاتفية: 'الوطن لا ينسى المخلصين أبدًا'".

يذكر أن الدكتور محمود سامي قنيبر من مواليد قرية بقلولة التابعة لمركز الرياض، وتخرج من كلية الطب عام 2009، وتخصص في أمراض الباطنة والحميات، وكان له عيادة في إحدى القرى بكفر الشيخ، وعمل بمستشفيات حكومية عدة، منها مستشفيات بمدينة بيلا، قبل أن يُنقل لمستشفى بلطيم للعزل.