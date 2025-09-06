إعلان

بالأسماء - مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب بالبحيرة

11:46 ص السبت 06 سبتمبر 2025

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى موظف بالمعاش مصرعه، وأُصيب 6 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، بنطاق مركز أبو حمص، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بعد واحة العرب اتجاه القاهرة، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة إسماعيل محمد أبو زهرة، 75 عاما، بالمعاش ومقيم أبو حمص، وإصابة كل من: محمد عبد اللطيف صالح 69 عاما، وعمر أمين عمر 20 عاما، ومحمود عبد بكرة 20 عاما، وهناء سعيد السيد القزاز 36 عاما، وأفراح مصطفى عطية 50 عاما، وممدوح السيد أحمد الصاوي 34 عاما، وجميعهم يقيمون مركز أبو حمص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

