"كان بيعدي المزلقان".. مصرع شخص تحت عجلات قطار في صدفا بأسيوط

10:34 ص السبت 06 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

لقي مواطن مصرعه، صباح اليوم السبت؛ إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره مزلقان السكك الحديدية بمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع المواطن "عشري. ع. ج"، البالغ من العمر 45 عامًا، بعدما صدمه قطار بشكل مفاجئ أثناء عبوره المزلقان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أسيوط مصرع شخص مديرية أمن أسيوط
