السيطرة على حريق في مزرعة بالداخلة بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، على حريق نشب في مزرعة تحتوي على أعشاب جافة وبوص في قرية الجديدة بمركز الداخلة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق في منطقة وسط البلد بقرية الجديدة.

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء، بالتعاون مع سيارات الوحدة المحلية للقرية، إلى موقع الحريق، وتم التعامل معه والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المساكن القريبة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتبين أن الحريق نشب في أعشاب جافة وبوص بمنطقة وسط البلد بالقرية، وتم التعامل معه بواسطة وحدة إطفاء الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية، فيما تجري الآن عمليات التبريد اللازمة بعد إخماد النيران.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.