إعلان

"خيرُ وداع".. أهالي الشرقية يشيعون إمام مسجد رحل بعد خطبة الجمعة

12:17 ص السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الشيخ عبدالرحمن وهدان
  • عرض 4 صورة
    أهالي الشرقية يشيعون إمام مسجد رحل بعد خطبة الجمعة
  • عرض 4 صورة
    أهالي الشرقية يشيعون إمام مسجد رحل بعد خطبة الجمعة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

ودّعت قرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، الشيخ عبدالرحمن وهدان، إمام المسجد الذي فارق الحياة عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة الأخيرة في حياته، بمسجد في مدينة الإسماعيلية.

وساد الحزن قرية الأسدية حيث خرج الكبير والصغير في موكب جنائزي مهيب لتوديع الشيخ الذي عُرف بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ردد الأهالي الدعوات بالرحمة والمغفرة له، مؤكدين أنه نال "حسن الخاتمة".

وفي بيان رسمي، نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفقيد، مقدمًا التعازي لأسرته وذويه، ووجه الوزير بصرف إعانة عاجلة لأسرة الإمام من الموارد الذاتية للوزارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة إمام مسجد خطبة الجمعة الشرقية عبدالرحمن وهدان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 2 - 0 إثيوبيا
. اللواء وليد السيسي يكشف أخطر عملية مكافحة مخدرات: انقلبت بنا السيارة 3 مرات
عاجل - الوطنية للانتخابات تكشف حقيقة تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025