"خيرُ وداع".. أهالي الشرقية يشيعون إمام مسجد رحل بعد خطبة الجمعة

الشرقية - ياسمين عزت:

ودّعت قرية الأسدية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، الشيخ عبدالرحمن وهدان، إمام المسجد الذي فارق الحياة عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة الأخيرة في حياته، بمسجد في مدينة الإسماعيلية.

وساد الحزن قرية الأسدية حيث خرج الكبير والصغير في موكب جنائزي مهيب لتوديع الشيخ الذي عُرف بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ردد الأهالي الدعوات بالرحمة والمغفرة له، مؤكدين أنه نال "حسن الخاتمة".

وفي بيان رسمي، نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفقيد، مقدمًا التعازي لأسرته وذويه، ووجه الوزير بصرف إعانة عاجلة لأسرة الإمام من الموارد الذاتية للوزارة.