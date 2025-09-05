كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود سامي قنيبر، المعروف اعلاميًا بالطبيب فاقد بصره خلال علاجه مصابي كورونا عن تلقيه مكالمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عقب تكليفه رسميًا بالعمل مديرًا لإدارة صندوق مخاطر المهن الطبية بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ.

وأكد طبيب كفر الشيخ فاقد بصره لـ"مصراوي"، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهنئًا الرئيس إياه بتوليه المهمة الجديدة في مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ.

وكشف قنيبر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا له نصًا خلال المكالمة الهاتفية: "الوطن لا ينسى المخلصين أبدًا"

كما دون الطبيب فاقد بصره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة احتوت :"وصلني منذ قليل اتصال غالي وعزيز من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مباركًا تعييني في صندوق مخاطر المهن الطبية وطالب بذل كل الجهد تجاه كل الأطقم الطبية.. مشددًا على أن الوطن لا ينسى المخلصين أبدا..شكرا سيادة الريس على اهتمامك ودعمك اللامحدود".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كرم الطبيب فاقد بصره خلال علاج مصابي كورونا الدكتور محمود سامي قنيبر، وذلك في احتفالية القوات المسلحة بـ« يوم الشهيد»، وذلك تقديره لتضحيته خلال عمله.

يذكر أن الطبيب فاقد بصره الدكتور محمود سامي قنيبر تعرض لحالة صحية خلال عمله في علاج مصابي كورونا بمستشفى عزل بلطيم عام 2020 والتي بدأت بصداع شديد، وتطور الأمر لفقدانه الوعي بشكل كامل، وفقدان البصر فيما بعد، وذلك نتيجة الضغوط الرهيبة في العمل بعلاج مصابي كورونا وقتذاك.