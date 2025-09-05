أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد بتشجير المدارس ورفع الإشغالات

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل محافظة أسوان، الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك من خلال تجهيز كافة المدارس، وتكثيف المسطحات الخضراء والتشجير بها لإضفاء متنفس بيئى وحضارى وجمالى، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب.

وفى هذا الإطار، قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بمتابعة زراعة أشجار الظل ونباتات الزينة داخل المدارس ، فضلاً عن القيام بأعمال تهذيب الأشجار، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة، ومراجعة المسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى رى الأشجار والجهنميات، وفى نفس السياق تم إنشاء وفرد مواسير الرى داخل الأحواض ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ، مع إصلاح وتغيير عدد من المحابس، ونظافة الأحواض والمشايات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بمواصلة أعمال رفع الإشغالات، مع القيام بأعمال إصلاح لوحة كوبرى ومحور بديل خزان أسوان بواسطة الفنيين بحى جنوب، وتم إنارة الأعمدة بطول الكوبرى و انتظام الإضاءة به بالشكل المطلوب، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوي للمواطنين.