زراعة الوادي الجديد تكثف المتابعات لمكافحة سوسة النخيل الحمراء (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ متابعات ميدانية موسعة على مزارع النخيل؛ بهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه تم تنفيذ المتابعات الميدانية بمركزي الخارجة وبارسعيد وجناح، وإجراء فحص باستخدام جهاز الكشف المبكر للنخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء، ثم قام القائمون على المتابعات بأعمال الحقن لعلاج النخيل المصاب.

وجرى عقد لقاء حقلي مع المزارعين لتقديم التوصيات اللازمة لاكتشاف الإصابات وسبل الوقاية من سوسة النخيل الحمراء.

وتستكمل المحافظة جهودها للحفاظ على سلامة 3.5 مليون شجرة نخيل من أخطر الآفات التي تهددها، ضمن مبادرة أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، منذ عامين.

وحققت المبادرة نجاحًا كبيرًا في التصدي للآفة والقضاء على بؤرها باستخدام أحدث نظم العلاج، وتقنية النبضات الرنينية الحيوية للكشف عن المسببات المرضية والآفات الزراعية، إلى جانب استخدام أجهزة الكشف عن بعد.