السيطرة على حريق بالسوق عند الكيلو 14 بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة السوق بالكيلو 14 بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، اندلاع حريق محدود، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي والتجار المتواجدين بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحريق تحسبًا لوجود مصابين.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وتمت عملية الإطفاء في وقت قياسي. وأكدت مصادر طبية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين، حيث غادرت سيارة الإسعاف الموقع بعد التأكد من خلوه من المصابين.

وأفاد شهود عيان أن الدخان الكثيف أثار حالة من الذعر في البداية، قبل أن ينجح رجال المطافئ في السيطرة على الموقف وطمأنة الأهالي.

ويجري حاليًا تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع تكليف الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو عوامل أخرى.