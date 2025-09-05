إعلان

تُباع كمياه معدنية.. ضبط 2800 زجاجة في مصنع غير مرخص بالسويس (صور)

04:38 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شريط العلامة التجارية الخاص بالمصنع
  • عرض 6 صورة
    لجهزة ازالة الشوائب من المياه قبل التعبئة
  • عرض 6 صورة
    ماكينات لفلتره المياه قبل التعبئة
  • عرض 6 صورة
    زجاجات جاهزة للبيع
  • عرض 6 صورة
    حزانات المياه المستخدمة
السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين في السويس، مصنعًا غير مرخص لتعبئة مياه الصنبور، حيث كان يقوم بتعبئة القوارير والزجاجات وبيعها على أنها مياه معدنية.

وكان اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، قد وجه أحمد علي، مدير التموين، بتكثيف الحملات لمنع التلاعب في المنتجات الغذائية، وفحص تراخيص المصانع، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومكافحة الغش التجاري للسلع الغذائية.

وجرى التحفظ على كمية من الزجاجات المعبأة والجاهزة للطرح في الأسواق، بلغ عددها 2800 قارورة وزجاجة مياه، بالإضافة إلى التحفظ على المعدات والأجهزة والخزانات المستخدمة في عملية التعبئة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بتهمة الغش التجاري، وأحالت مباحث التموين الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

مصنع غير مرخص بالسويس مديرية التموين في السويس مباحث التموين بالسويس تعبئة مياه الصنبور كمياه معدنية ضبط مصنع غير مرخص
