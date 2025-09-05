الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الحمراء بدلاً من الصفراء ومنع السباحة بشاطئي الكناري وزهراء الهانوفيل بحي العجمي؛ بسبب تغير مفاجئ في حالة البحر وارتفاع الأمواج.

وتُعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين لتوضيح حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول للبحر نهائيًا، والصفراء السماح بالنزول مع توخي الحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للسباحة.

وأوضحت المصايف، أن شاطئ عروس البحر وصل إلى نسبة إشغال كاملة 100%، داعية المصطافين للتوجه إلى الشواطئ القريبة التي لا تزال نسب الإشغال بها تسمح باستقبال روادها، لتجنب الازدحام عند البوابات.

وسمحت شواطئ سيدي بشر والقطاع الشرقي بالنزول للبحر، حيث رفعت الرايات الخضراء على الشواطئ التي اكتمل بها حواجز الأمواج، بينما وُضعت الرايات الصفراء التحذيرية على باقي القطاع.

منعت معظم شواطئ العجمي والقطاع الغربي لليوم الثالث على التوالي نزول البحر ورفعت الرايات الحمراء، حرصًا على سلامة المصطافين.

ويشهد الطقس بالإسكندرية اليوم حارًا ورطبًا، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 26 درجة للصغرى و29 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 13 كم/ساعة، مع نسبة رطوبة 63%.