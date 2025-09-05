إعلان

إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

03:51 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أصيب 17 شخصًا، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأوضح الفحص أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة من قبل السائق، وأن جميع المصابين من مركز مغاغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة والتحفظ على الميكروباص والسائق، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 17 شخص انقلاب ميكروباص صحراوي المنيا مدير أمن المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم