إصابة 17 شخصًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 17 شخصًا، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وأوضح الفحص أن سبب الحادث يعود للسرعة الزائدة من قبل السائق، وأن جميع المصابين من مركز مغاغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة والتحفظ على الميكروباص والسائق، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.