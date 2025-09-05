جثة في بئر المقابر.. لغز غامض يثير رعب الأهالي بعرب المدابغ بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

تواصل أجهزة الأمن بأسيوط، اليوم الجمعة، التحقيق في ملابسات العثور على جثة سيدة في حالة تحلل داخل بئر مياه بمقابر منطقة عرب المدابغ، التابعة لدائرة قسم أول أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بعثور أحد الأهالي على الجثة داخل بئر مياه بالمقابر، وتم إخطار غرفة عمليات النجدة.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى الموقع، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة، التي تبين أنها لسيدة تبلغ من العمر نحو 40 عامًا وكانت في حالة تحلل متقدمة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتواصل وحدة مباحث قسم أول أسيوط، بقيادة المقدم علي نصر، جهودها لكشف ملابسات الواقعة.