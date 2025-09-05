الشرقية تستعد لافتتاح 53 مشروعًا تنمويًا بينها 5 للصحة (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات جديدة بقطاع الصحة في مراكز كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس، الصالحية الجديدة، وأولاد صقر، بتكلفة إجمالية بلغت 36.6 مليون جنيه؛ استعدادًا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وتشمل المشروعات:

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفى كفر صقر المركزي (17.5 مليون جنيه).

- قسم الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي (10 ملايين جنيه).

- وحدة بني صالح الصحية بمركز بلبيس (5 ملايين جنيه).

- بنك الدم التجميعي بمستشفى الصالحية الجديدة (3.6 مليون جنيه).

- قسم الحضانات بمستشفى أولاد صقر المركزي (500 ألف جنيه).

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر افتتاح 53 مشروعًا خدميًا وتنمويًا خلال سبتمبر الجاري، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، في قطاعات الصحة، الطرق والنقل، الأبنية التعليمية، الصرف الصحي، الأزهر والأوقاف، الشباب والرياضة، إضافة إلى الإدارة المحلية والدعم الفني.