ننشر أسماء المصابين السبعة في حادث صحراوي أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

ينشر "مصراوي" أسماء المصابين السبعة في انقلاب سيارة ربع نقل، الذي وقع اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة أسيوط، والذين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج.

والمصابون هم: هاجر محمد سيد (23 عامًا)، سيد أحمد سيد (20 عامًا)، عماد عبدالحليم عبدالنعيم (30 عامًا)، كوثر عماد عبدالحليم، مصطفى ناصر سيد (27 عامًا)، هويدا محمد سيد (22 عامًا)، والطفلة سيليا مصطفى ناصر (3 أعوام).

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.