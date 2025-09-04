المنيا- جمال محمد:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا، إلى 14 مصاباً، جميعهم عمال.

وضمت قائمة المصابين كل من: مينا بطرس، 43 سنة، روماني مينا، 18 سنة، مينا مرزق، 40 سنة، فلوباتير شنودة، 16سنة، أحمد سعداوي، 21 سنة، ميشيل مرزوق، 36 سنة، عيد حنا، 33 سنة، حسين محمد، 21 سنة، رضا كامل، 45 سنة، محمد علي، 30 سنة، اسلام فاروق، 32 سنة، محمد عثمان، 26 سنة، رضا محمد، 30 سنة، يوسف عيد، 28 سنة، جميعهم عمال ومصابون بكسور وجروح متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالقرب من بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين اصابة 14 عاملاً، بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى صدر المنيا، تم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.